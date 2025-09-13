NEXT GEN| Juve-Arezzo: quando scenderanno in campo i bianconeri

Ecco quando la Juve Next Gen, allenata da Massimo Brambilla, affronterà l'Arezzo per la partita valida per il terzo turno di Serie C

Domani, domenica 14 settembre, torna in campo la Juve Next Gen di Massimo Brambilla per il “lunch match” della quarta giornata di Serie C. Avversario di turno, allo stadio “Moccagatta” di Alessandria, sarà l’Arezzo. Fischio d’inizio alle ore 12:30.

La Signora si presenta a questo appuntamento da imbattuta. L’avvio di campionato dei giovani bianconeri è stato estremamente positivo: dopo il pareggio in extremis all’esordio a Carpi, è arrivata la vittoria casalinga contro il Livorno e un altro prezioso pareggio esterno sul difficile campo dell’Ascoli. Un bottino di cinque punti in tre partite, che testimonia la grande maturità del gruppo.