NEXT GEN| Il commento di Brambilla al termine della gara

L’allenatore della Next Gen, al termine della gara persa contro la Vis Pesaro, ha parlato ai canali ufficiali della società. Il suo commento:
“È stata una partita giocata con grande intensità, in cui si è visto un gioco molto spezzettato dai tanti e continui falli: abbiamo fatto fatica nel primo tempo a prendere ritmo, la Vis Pesaro ci ha pressato forte e non siamo riusciti a uscire. Nella ripresa invece abbiamo interpretato meglio la partita, abbiamo messo alle corde i nostri avversari, nell’ultima mezz’ora ci è mancato soltanto il gol. Avremmo dovuto essere più precisi, meno frenetici: il rammarico per questa gara è quello, probabilmente una rete l’avremmo meritata. Ci aspettavamo un avversario schierato in questo modo: abbiamo anche retto fisicamente, però non sempre riusciamo a proteggere palla e a riuscire con esperienza a portare il fischio dalla nostra parte”.