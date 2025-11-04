NEXT GEN| Il commento di Brambilla al termine della gara

Il commento di mister Brambilla al termine del match disputato dai suoi ragazzi.

L’allenatore della Next Gen, al termine della gara persa contro la Vis Pesaro, ha parlato ai canali ufficiali della società. Il suo commento:

“È stata una partita giocata con grande intensità, in cui si è visto un gioco molto spezzettato dai tanti e continui falli: abbiamo fatto fatica nel primo tempo a prendere ritmo, la Vis Pesaro ci ha pressato forte e non siamo riusciti a uscire. Nella ripresa invece abbiamo interpretato meglio la partita, abbiamo messo alle corde i nostri avversari, nell’ultima mezz’ora ci è mancato soltanto il gol. Avremmo dovuto essere più precisi, meno frenetici: il rammarico per questa gara è quello, probabilmente una rete l’avremmo meritata. Ci aspettavamo un avversario schierato in questo modo: abbiamo anche retto fisicamente, però non sempre riusciamo a proteggere palla e a riuscire con esperienza a portare il fischio dalla nostra parte”.