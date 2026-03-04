JuveNews.eu
NEXT GEN| Il club ricorda il match di oggi contro il Pontedera

Stefania Palminteri – 4 Marzo, 11:44

Juve Next Gen

Turno infrasettimanale per i ragazzi di mister Brambilla. La Juventus Next Gen scenderà in campo oggi per il match contro il Pontedera.

La Juventus, con un pubblicato sul proprio account “X“, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l’appuntamento con il match di oggi contro il Pontedera. La gara valida per la 30 esima giornata del girone B di Serie C, avrà inizio alle ore 18:00. 

I bianconeri si presentano alla sfida reduci dalla sconfitta contro il Campobasso e cercheranno di risollevarsi per ottenere punti importanti in ottica playoff. Dall’altra parte il Pontedera, attualmente ultimo in classifica, è alla ricerca dei tre punti per mantenere vive le speranze di salvezza. Qui sotto il link per accedere al post del club bianconero:

https://x.com/juventusfc/status/2029119669765062788?s=46