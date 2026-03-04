NEXT GEN| Il club ricorda il match di oggi contro il Pontedera

La Juventus, con un pubblicato sul proprio account “X“, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l’appuntamento con il match di oggi contro il Pontedera. La gara valida per la 30 esima giornata del girone B di Serie C, avrà inizio alle ore 18:00.
I bianconeri si presentano alla sfida reduci dalla sconfitta contro il Campobasso e cercheranno di risollevarsi per ottenere punti importanti in ottica playoff. Dall’altra parte il Pontedera, attualmente ultimo in classifica, è alla ricerca dei tre punti per mantenere vive le speranze di salvezza. Qui sotto il link per accedere al post del club bianconero: