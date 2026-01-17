JuveNews.eu
NEXT GEN| I bianconeri convocati per il match contro l’Ascoli

Stefania Palminteri – 17 Gennaio, 13:00

Juventus Next Gen e Ascoli si affrontano allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Scopriamo i convocati di Brambilla.

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di oggi contro l’Ascoli. I ragazzi di mister Brambilla scenderanno in campo alle ore 14:30, nella gara valida per la 22ª giornata del Girone B di Serie C. Di seguito la lista dei convocati:

SERIE C | JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI, I CONVOCATI

1 Scaglia S.

3 Gil Puche

4 Pedro Felipe

5 Macca

7 Puczka

8 Owusu

9 Deme

10 Anghelè

11 Amaradio

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

18 Brugarello

19 Vacca

23 Scaglia F.

25 Makiobo

26 Pagnucco

28 Bruno

29 Fuscaldo

30 Mazur

31 Martinez Crous

33 Perotti

34 Turco

41 Cudrig

90 Okoro