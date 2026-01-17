NEXT GEN| I bianconeri convocati per il match contro l’Ascoli

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di oggi contro l’Ascoli. I ragazzi di mister Brambilla scenderanno in campo alle ore 14:30, nella gara valida per la 22ª giornata del Girone B di Serie C. Di seguito la lista dei convocati:
SERIE C | JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI, I CONVOCATI
1 Scaglia S.
3 Gil Puche
4 Pedro Felipe
5 Macca
7 Puczka
8 Owusu
9 Deme
10 Anghelè
11 Amaradio
15 Savio
16 Faticanti
17 Guerra
18 Brugarello
19 Vacca
23 Scaglia F.
25 Makiobo
26 Pagnucco
28 Bruno
29 Fuscaldo
30 Mazur
31 Martinez Crous
33 Perotti
34 Turco
41 Cudrig
90 Okoro