NEXT GEN| Gubbio-Juve: le scelte ufficiali di Brambilla

Le formazioni ufficiali di Gubbio-Juve Next Gen, gara di Serie C valida per il recupero della dodicesima giornata

Alle 15 è iniziata la sfida di Serie C tra Gubbio e Juve Next Gen. Gara valida per il recupero della 12ª giornata. La squadra di Brambilla, dopo la sconfitta contro la Ternana, al momento sta pareggiando, con il risultato di 1-1. Di seguito le formazioni ufficiali:

Gubbio: Krapikas; Baroncelli, Di Bitonto, Rosaia, Tommasini, Di Massimo, Signorini, Carraro, Podda, Zallu, Djankpata.

Juventus Next Gen: Scaglia S.; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Perotti, Faticanti, Ngana, Pagnucco; Deme, Okoro; Guerra.