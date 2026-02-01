NEXT GEN| Gabriele Mulazzi rientra dal prestito

È ufficiale il ritorno di Gabriele Mulazzi, leggiamo il comunicato della Juventus.

La Juventus, tramite una nota pubblicata sul sito proprio sito ufficiale, ha comunicato il rientro di Gabriele Mulazzi dal prestito al Sion. Di seguito il comunicato della società:

“Un gradito ritorno in bianconero in questa seconda metà di stagione 2025/2026: Gabriele Mulazzi, passato nel febbraio 2025 a titolo definitivo al Sion, torna alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2026.

Il calciatore classe 2003 ha iniziato la sua carriera nel Settore Giovanile bianconero, scendendo in campo prima con l’Under 17 e poi con la Primavera, conquistando infine nel 2022 spazio anche in Next Gencon cui ha giocato complessivamente 63 partite.

E ora una nuova avventura con la squadra bianconera fino al termine della stagione: bentornato, Gabriele!”