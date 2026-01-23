NEXT GEN| Francesco Crapisto si trasferisce al Conquense

La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la cessione a titolo temporaneo di Francesco Crapisto. Leggiamo il comunicato della società bianconera:
“Francesco Crapisto proseguirà la stagione 2025/2026 in Spagna.
È ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del centrocampista al Conquense, dove rimarrà fino al termine della stagione.
Cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, il classe 2006 si è distinto nelle ultime stagioni collezionando 35 presenze con l’Under 20 completando un percorso che lo ha portato anche all’esordio tra i professionisti con la maglia della Next Gen lo scorso ottobre nel match di Coppa Italia Serie C.
Ora per Francesco si apre una nuova esperienza, per continuare il proprio percorso di crescita misurandosi lontano dall’Italia.
In bocca al lupo, Francesco!”