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NEXT GEN| Forlì-Juve, i convocati di Brambilla

Riccardo Focolari – 15 Marzo, 12:38

Massimo Brambilla

Massimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del match contro il Forlì

Massimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del match contro il Forlì, in programma oggi alle 12:30 e valido per la 32 esima giornata del girone B di Serie C. Questo l’elenco dei giocatori a disposizione per la sfida:

SERIE C | FORLÌ-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI

1 Scaglia S.

3 Gil Puche

7 Puczka

8 Owusu

9 Deme

10 Anghelè

14 Rizzo

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

18 Brugarello

19 Oboavwoduo

21 Gunduz

22 Mangiapoco

23 Scaglia F.

24 Van Aarle

26 Pagnucco

29 Fuscaldo

32 Licina

41 Cudrig