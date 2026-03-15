NEXT GEN| Forlì-Juve, i convocati di Brambilla

Massimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del match contro il Forlì, in programma oggi alle 12:30 e valido per la 32 esima giornata del girone B di Serie C. Questo l’elenco dei giocatori a disposizione per la sfida:
SERIE C | FORLÌ-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI
1 Scaglia S.
3 Gil Puche
7 Puczka
8 Owusu
9 Deme
10 Anghelè
14 Rizzo
15 Savio
16 Faticanti
17 Guerra
18 Brugarello
19 Oboavwoduo
21 Gunduz
22 Mangiapoco
23 Scaglia F.
24 Van Aarle
26 Pagnucco
29 Fuscaldo
32 Licina
41 Cudrig