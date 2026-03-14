NEXT GEN| Forlì-Juve, chi arbitrerà il match di Serie C

Attraverso una nota, l'AIA ha comunicato gli arbitri della trentaduesima giornata di Serie C. Ecco chi dirigerà Forlì-Juve

Nella giornata di domani, domenica 15 marzo, la Juve Next Gen scenderà in campo per sfidare il Forlì nella gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. L’AIA ha comunicato che questa sfida sarà diretta da Mattia Nigro della sezione di Prato. Gli assistenti saranno Alessio Miccoli di Lanciano e Leonardo Rossini di Genova. Mentre il quarto uomo sarà Enrico Eremitaggio di Ancona, l’operatore Fvs, invece, sarà Francesco Tagliaferri di Faenza.