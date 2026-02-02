JuveNews.eu
NEXT GEN| È ufficiale: Oboavwoduo nuovo calciatore della Juve

Stefania Palminteri – 2 Febbraio, 18:24

Attraverso un comunicato sui propri siti ufficiali, la Juve comunica l’arrivo di un nuovo calciatore per la Next Gen. Di seguito il messaggio del club.

“Justin Oboavwoduo è un nuovo attaccante della Juventus Next Gen: il giovane inglese, nato nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Oboavwoduo arriva dal Manchester City, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile, fino a conquistarsi un posto nelle selezioni della nazionale inglese. Dotato di grande velocità, tecnica e fiuto del gol, è pronto a mettersi alla prova in Italia e a proseguire il proprio percorso di crescita. 

Diociotto le apparizioni (competizioni nazionali e Youth League) stagionali con la maglia della squadra britannica con 6 gol e 5 assist all’attivo dimostrando così grande partecipazione alla produzione offensiva.

Ci vediamo in campo, Justin!”