NEXT GEN| È ufficiale: Oboavwoduo nuovo calciatore della Juve

“Justin Oboavwoduo è un nuovo attaccante della Juventus Next Gen : il giovane inglese, nato nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Oboavwoduo arriva dal Manchester City, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile, fino a conquistarsi un posto nelle selezioni della nazionale inglese. Dotato di grande velocità, tecnica e fiuto del gol, è pronto a mettersi alla prova in Italia e a proseguire il proprio percorso di crescita.

Diociotto le apparizioni (competizioni nazionali e Youth League) stagionali con la maglia della squadra britannica con 6 gol e 5 assist all’attivo dimostrando così grande partecipazione alla produzione offensiva.