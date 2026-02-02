NEXT GEN| È ufficiale: Oboavwoduo nuovo calciatore della Juve

Attraverso un comunicato sui propri siti ufficiali, la Juve comunica l’arrivo di un nuovo calciatore per la Next Gen. Di seguito il messaggio del club.
“Justin Oboavwoduo è un nuovo attaccante della Juventus Next Gen: il giovane inglese, nato nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.
Oboavwoduo arriva dal Manchester City, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile, fino a conquistarsi un posto nelle selezioni della nazionale inglese. Dotato di grande velocità, tecnica e fiuto del gol, è pronto a mettersi alla prova in Italia e a proseguire il proprio percorso di crescita.
Diociotto le apparizioni (competizioni nazionali e Youth League) stagionali con la maglia della squadra britannica con 6 gol e 5 assist all’attivo dimostrando così grande partecipazione alla produzione offensiva.
Ci vediamo in campo, Justin!”