NEXT GEN| È ufficiale l’acquisto di Adin Licina

È ufficiale l’acquisto da parte della Juventus di Adin Licina, giocatore classe 2007 che arriva dal Bayer Monaco. Di seguito il comunicato del club bianconero:
“Adin Licina è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen: il centrocampista classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.
Nato a Monaco di Baviera, Licina arriva dal Bayern Monaco, con cui ha completato tutto il percorso nelle giovanili, formandosi come uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile europeo”.