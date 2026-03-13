NEXT GEN| Dove sarà visibile la sfida tra Forlì-Juventus Next Gen

In occasione della trentaduesima giornata del Girone B di Serie C, la Juventus Next Gen sarà ospite sul campo del Forlì.

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla sarà impegnata contro il Forlì nella prossima sfida di campionato. La gara è programmata per domenica 15 marzo, fischio d’inizio alle 12:30. La squadra bianconera occupa il nono posto in campionato, mentre la squadra emiliana è ferma al dodicesimo posto. 42 punti per i giovani della Juventus Next Gen, 34 per la squadra di Forlì.

La Juventus ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, dove sarà possibile vedere la partita.

La squadra bianconera comunica che: “la sfida tra Forlì e Juventus Next Gen, valida per la 32ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go”.