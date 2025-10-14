Next Gen| Coppa Italia, data e orario di Renate-Juventus

L'incontro valido per il secondo turno della competizione, ha subito un cambio di data a seguito di un aggiornamento di programmazione da parte della Lega Pro.

La Juventus Next Gen, dopo aver battuto il Novara si è guadagnata l’accesso al secondo turno della competizione, dove affronterà il Renate in trasferta. La garà avrà la stessa formula del turno precedente, in caso di parità al termine dei novanta minuti, saranno i calci di rigore a decretare la squadra che proseguirà il suo cammino nella competizione.

Quando si gioca il match

Il match tra Renate e Juventus andrà in scena mercoledì 29 ottobre alle ore 15:00. In precedenza la data della partita era stata fissata per il 28 ottobre. A seguito di un aggiornamento di programmazione ufficializzata dalla Lega Pro con il comunicato ufficiale n.11, l’incontro è stato posticipato di un giorno.