NEXT GEN| Clemente Perotti ceduto alla Pro Vercelli

La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il trasferimento di Clemente Perotti alla Pro Vercelli. Di seguito la nota del club bianconero:
“Le strade della Juventus e di Clemente Perotti si dividono.
È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo del classe 2003 alla Pro Vercelli.
Arrivato in bianconero dal Chisola nell’estate del 2022, ha trascorso la prima annata (2022/2023) in prestito alla Pro Patria prima di rientrare alla Juventus. Da quel momento sono state ventinove le presenze messe a referto da Perotti, sei delle quali nel corso di questa stagione.
In bocca al lupo per il futuro, Clemente!”