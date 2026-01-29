NEXT GEN| Clemente Perotti ceduto alla Pro Vercelli

Clemente Perotti termina la sua avventura con la Juventus Next Gen. Il giocatore si trasferisce alla Pro Vercelli.

La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il trasferimento di Clemente Perotti alla Pro Vercelli. Di seguito la nota del club bianconero:

“Le strade della Juventus e di Clemente Perotti si dividono.

È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo del classe 2003 alla Pro Vercelli.

Arrivato in bianconero dal Chisola nell’estate del 2022, ha trascorso la prima annata (2022/2023) in prestito alla Pro Patria prima di rientrare alla Juventus. Da quel momento sono state ventinove le presenze messe a referto da Perotti, sei delle quali nel corso di questa stagione.

In bocca al lupo per il futuro, Clemente!”