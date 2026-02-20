NEXT GEN| Campobasso-Juventus, il match sarà visibile su Sky Sport

La Juventus, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato come e dove sarà possibile seguire la prossima gara della Next Gen:
“La Next Gen sarà ospite del Campobasso in occasione della ventottesima giornata del Girone B di Serie C.
Fischio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 22 febbraio2026.
SERIE C | DOVE VEDERE CAMPOBASSO-JUVENTUS NEXT GEN
La sfida tra Campobasso e Juventus Next Gen, valida per la 28ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go”.