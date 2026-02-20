NEXT GEN| Campobasso-Juventus, il match sarà visibile su Sky Sport

I bianconeri di mister Brambilla si preparano alla prossima gara di campionato. La Next Gen sarà impegnata nella trasferta di Campobasso.

La Juventus, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato come e dove sarà possibile seguire la prossima gara della Next Gen:

“La Next Gen sarà ospite del Campobasso in occasione della ventottesima giornata del Girone B di Serie C.

Fischio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 22 febbraio2026.

SERIE C | DOVE VEDERE CAMPOBASSO-JUVENTUS NEXT GEN

La sfida tra Campobasso e Juventus Next Gen, valida per la 28ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go”.