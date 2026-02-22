NEXT GEN | Campobasso-Juventus, le formazioni ufficiali

La Juventus Next Gen si appresta a scendere in campo e ad affrontare il Campobasso (fischio d’inizio fissato alle 12:30). A tal proposito, il club bianconero sul proprio sito ha reso nota la formazione titolare dei bianconeri che mister Brambilla ha deciso di schierare contro la squadra di Zauri. Di seguito le due formazioni:
SERIE C | CAMPOBASSO-JUVENTUS NEXT GEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Campobasso: Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia; Pierno, Gala, Brunet, Gargiulo, Martina; Padula, Bifulco (C). A disposizione: Rizzo, Forte, Olivieri, Magnaghi, Sarr, Lombari, Cristallo, Di Livio, Agazzi, Serra, Parisi. Allenatore: Zauri.
Juventus Next Gen: Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Gunduz, Puczka; Deme, Guerra (C). A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Owusu, Anghelè, Amaradio, Brugarello, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Licina, Turco, Cerri, Cudrig. Allenatore: Brambilla.