NEXT GEN | Campobasso-Juve, Brambilla: “La squadra sta bene. Dovremo…”

Le parole del tecnico bianconero per presentare la sfida che la Juventus Next Gen dovrà affrontare oggi (ore 12.30) contro il Campobasso

Oggi alle ore 12:30 la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla scenderà in campo contro il Campobasso, nel match valido per la ventottesima giornata del Girone B di Serie C. In tal senso, il tecnico ha presentato tale sfida con le seguenti dichiarazioni, riportate dal club bianconero:

“LA TRASFERTA A RAVENNA

«Abbiamo analizzato, come sempre, gli aspetti positivi e quelli meno positivi. È stata una partita dove non abbiamo fatto bene, nel senso che abbiamo concesso tante ripartenze al Ravenna e se giochi una partita di questo tipo contro una squadra esperta come il Ravenna è difficile fare risultato. Non siamo stati all’altezza dei nostri avversari per poter vincere la partita. Chiaramente abbiamo messo da parte questa giornata poco felice e abbiamo subito pensato alla prossima che sarà altrettanto dura, contro il Campobasso».

IL CAMPOBASSO

«Noi dobbiamo pensare come sempre a noi stessi. Dovremo fare le cose nella maniera giusta, con l’intensità giusta e soprattutto con l’approccio e l’atteggiamento di una squadra che vuole migliorare e continuare a crescere. Dobbiamo arrivare lì con la determinazione e la cattiveria corrette. Tutto passerà da questi aspetti perché poi, una volta che hai quello, tutto il resto è una conseguenza. Le doti, le qualità tecniche, le qualità nei giocatori noi ce le abbiamo; dobbiamo interpretare questa partita nel migliore modo possibile, con la voglia giusta di fare risultato».

LE CONDIZIONI DEL GRUPPO E L’INSERIMENTO DI LICINA

«La squadra sta bene fisicamente e mentalmente. La sconfitta di Ravenna l’abbiamo sorpassata, abbiamo capito cosa serve per fare risultato contro squadre di questo tipo, di conseguenza con il Campobasso mi aspetto sicuramente una prestazione migliore e siamo pronti per farla.