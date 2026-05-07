Al termine della sconfitta contro la Pianese, il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha commentato ai canali ufficiali della società bianconera l'eliminazione dei bianconeri dai playoff di Serie C. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le dichiarazioni di Brambilla

"Non sono arrabbiato, c'è un po' di amarezza e un po' di delusione perché era una partita alla nostra portata, è stata una gara che non abbiamo giocato bene. Siamo stati troppo lenti, poi la Pianese è stata brava a portare la gara dove voleva e poi al momento del gol, su un tiro da fuori, sicuramente bisognava mettere più attenzione e maggiore aggressività. Al di là di quello oggi non eravamo brillanti, non abbiamo fatto una

prestazione

di livello, eravamo un po' sottotono. Ci aspettavamo una sfida di questo tipo perché la Pianese ha portato la gara sul proprio terreno, nel senso che si è difesa a lungo e poi negli ultimi venti minuti ha provato a far qualcosa in più ma senza scoprirsi. Purtroppo siamo stati poco solidi, poco attenti e dopo l'1-0 abbiamo avuto anche la palla per pareggiarla. Il calcio è anche questo, se non riesci a far gol le partite e i risultati non li fai.

Ci tenevamo a passare il turno: siamo stati poco lucidi anche con la palla perché non siamo mai riusciti a essere pericolosi, se non poi dopo aver preso il gol con diverse occasioni. Nella parte precedente della sfida invece non siamo riusciti a impensierirli. Loro sono stati più reattivi di noi nelle fasi cruciali. Peccato perché sarebbe stato bello passare il turno per fare altre partite di livello, però chiudiamo qui una stagione che deve darci grandi soddisfazioni per quello che hanno fatto i ragazzi. È stata una stagione ottima sotto tutti i punti di vista: per la crescita e il miglioramento che era il nostro obiettivo primario, a cui abbiamo abbinato anche i risultati perché sono arrivati traguardo che non avevamo mai raggiunto in precedenza. E quando si abbinano le due cose sicuramente c'è soddisfazione. Questo epilogo chiaramente lascia un po' di delusione, ma non deve rovinare assolutamente l'ottimo percorso in questa annata"