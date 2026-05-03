La Juventus Next Gen, si prepara a scendere in campo per il primo match dei playoff contro la Vis Pesaro. Il tecnico dei bianconeri, Massimo Brambilla, nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Leggiamo le sue dichiarazioni.

Le parole di Massimo Brambilla

Il percorso durante la stagione: “Siamo riusciti ad avere un rendimento più regolare nei risultati sin dall’inizio del campionato rispetto agli ultimi anni in cui avevamo avuto più difficoltà in avvio. Detto questo, siamo stati bravi tutti insieme a creare un gruppo e un clima che ci hanno permesso di diventare subito squadra. Le difficoltà della Next Gen sono quelle nelle prime fasi di mettere insieme ragazzi della Primavera, nuovi acquisti e calciatori che erano già qui: quando si cambia tanto, il gruppo ci mette un po’ a formarsi. In questa stagione siamo stati bravi ad accelerare anche sotto questo aspetto. Il nostro lavoro è quello di migliorare e di far crescere il gruppo, ma questo non può prescindere dai risultati, bisogna abbinare anche le vittorie – altrimenti in Serie C ti ritrovi in posizione scomode di classifica e poi diventa molto più complicato lavorare con i ragazzi. Quest’anno siamo stati più tranquilli anche sotto questo punto di vista. I playoff vanno affrontati con tranquillità dopo il campionato di alto livello che abbiamo disputato, ma con la determinazione di voler passare il turno: nel match da dentro o fuori tutti rendono al massimo, è un modo per capire anche il livello che abbiamo raggiunto. È un banco di prova importante che ci permetterà di capire quanto siamo cresciuti”.

La prossima gara: “Nella partita secca contro la Vis Pesaro abbiamo dalla nostra il vantaggio di poter sfruttare due risultati su tre a favore, ma noi non siamo il tipo di squadra che può pensare di gestire il punteggio e dobbiamo pensare a giocare per provare a vincere. Le insidie sono tante: la Vis Pesaro è una squadra di grande valore, esperta, contro cui dovremo fare grande attenzione. Nei due scontri in campionato abbiamo avuto difficoltà contro di loro, pur facendo delle ottime prestazioni non siamo riusciti a fare risultati: per passare il turno dobbiamo fare una grande prestazione”.

Come arriva la squadra: “Stiamo bene, siamo mentalmente liberi da preoccupazioni: abbiamo fatto un ottimo finale di campionato, che dimostra che anche la condizione del gruppo è quella giusta. Questo playoff ci devono servire per disputare il maggior numero di sfide possibile ad alto livello alla squadra, vanno affrontate una per volta e nelle partite secche sappiamo che è cruciale focalizzarsi sul singolo obiettivo”.