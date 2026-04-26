La Juventus Next Gen, scenderà in campo oggi alle ore 14:30 per l’ultima gara di campionato. Ad attendere i bianconeri, ci sarà il derby piemontese con il Bra. Nella giornata di ieri, giorno di vigilia della gara, Massimo Brambilla ha presentato in conferenza stampa il match dei suoi ragazzi. Qui sotto le sue parole:

Ultimo match della regular season? “Al momento siamo quinti in classifica, ma non lo siamo ancora matematicamente: con un pareggio avremmo la certezza di mantenere questa posizione, ma al di là dei calcoli quella contro il Bra è una partita che vogliamo vincere per finire bene il campionato. In quest'ultima gara faremo inevitabilmente un po' di rotazioni e alcune valutazioni sulla gestione della squadra in vista dei play-off della prossima settimana. Tuttavia, l’obiettivo resta quello di scendere in campo con l’atteggiamento giusto. Il nostro è stato un percorso molto regolare questa stagione e questo andamento ci ha permesso di raggiungere un piazzamento in graduatoria mai ottenuto prima dalla Next Gen: proprio per questo, vogliamo concludere nel migliore dei modi".

Sulla continuità di risultati che può essere utile anche per i playoff: "È normale che per fare un buon campionato servano continuità e risultati utili. Una serie di vittorie e pareggi ci ha permesso di scalare la classifica e, soprattutto nella fase iniziale, ha dato ai ragazzi fiducia, voglia e coraggio. Dobbiamo portarci dietro questa consapevolezza anche nei play-off: saranno partite secche dove il risultato sarà fondamentale e l'approccio sarà decisivo. In quelle sfide dovrà emergere il vero valore del gruppo, non solo dal punto di vista del gioco, ma soprattutto sotto l'aspetto mentale e della maturità che abbiamo acquisito nel tempo".

Sulle condizioni del gruppo: "La squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Stiamo attraversando un ottimo periodo: i ragazzi lavorano con grande entusiasmo e sanno che stiamo entrando nella fase più bella e stimolante della stagione. Come ho detto, faremo qualche cambio nelle rotazioni per gestire le energie in quest'ultimo turno, ma l'obiettivo del gruppo è chiarissimo: entrare in campo per fornire una prestazione di livello e ottenere il massimo risultato possibile".