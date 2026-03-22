NEXT GEN| Brambilla dopo il pareggio con il Gubbio: “Penso sia il risultato giusto”

L’analisi di Brambilla dopo il pareggio interno contro il Gubbio. Per i bianconeri un punto importante che li mantiene in zona playoff.

L’allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della gara contro il Gubbio. La sfida tra i bianconeri e la squadra umbra è terminata con il risultato di 2-2. Qui sotto le parole del tecnico:

“Ultimamente, quando concediamo qualcosa, prendiamo gol al primo colpo. Nel primo tempo non abbiamo fatto una brutta partita, anzi. Ci è mancato sicuramente qualcosa davanti perché non siamo mai riusciti a essere pericolosi, pur portando tanti palloni negli ultimi quindici metri. Il gol che abbiamo concesso lo abbiamo concesso su un corner dove chiaramente devi essere più attento. La rete incassata nel secondo tempo, invece, è nata da una ripartenza in cui ci sono stati degli errori. Sul 2-0 non dico che la partita possa essere finita, ma con noi sicuramente non lo è perché quando cominciamo a entrare dentro la gara siamo capaci di fare qualsiasi cosa. Oggi è stata la dimostrazione che questi ragazzi non mollano mai. Con i cambi siamo diventati più offensivi e molto più pericolosi; penso che il pareggio sia ampiamente meritato.

Ci stiamo avvicinando alla fine del campionato, in un momento dove a volte serve trovare una scintilla nella partita per poi esprimersi in un certo modo. Lo abbiamo notato nelle ultime gare, però quando entriamo in partita le qualità si vedono e facciamo quello che dobbiamo fare. Anche la partita contro la Vis Pesaro, che abbiamo perso in casa, è stata forse quella in cui abbiamo creato di più. Ci sono momenti nel corso della stagione in cui può girarti bene o male, ma le prestazioni della squadra sono sempre state buone.

Puczka? È un giocatore che ha un piede importante ed è cresciuto tanto dal punto di vista fisico rispetto all’inizio; sta facendo bene e continua a migliorare. Deve crescere ancora sotto l’aspetto difensivo perché a volte è un po’ “leggero” o distratto, però ha fatto miglioramenti enormi. Al di là dei gol, molti dei quali arrivano dai rigori, è sempre dentro la partita ed è quello che è cresciuto di più dall’inizio dell’anno.

Gunduz? Ha qualità importanti sia fisiche che tecniche. A volte è un po’ troppo frenetico e ci mette un po’ a entrare in partita, però è un ragazzo in cui crediamo. È appena arrivato e deve ambientarsi, deve capire questo mondo della Next Gen, ma ha grandi doti.

Oboavwoduo? È un altro ragazzo giovane arrivato da poco. Ha qualità individuali importanti, ma deve ambientarsi e capire come giocare, cosa gli chiediamo e le caratteristiche dei compagni. È un adattamento per cui ci vuole tempo, ma le sue qualità non sono in discussione”.