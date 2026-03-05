NEXT GEN| Brambilla al termine del match: “Tre punti preziosissimi”

Vittoria importante per la Juventus Next Gen nel turno infrasettimanale di campionato. I bianconeri salgono al sesto posto in classifica.

Al termine della gara tra Pontedera e Juventus Next Gen, l’allenatore dei bianconeri Massimo Brambilla, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

“Arrivavamo a questo appuntamento dopo due sconfitte, a cui si è aggiunta la sosta forzata per la partita non disputata contro il Rimini, di conseguenza oggi era fondamentale fare risultato. Questi tre punti sono preziosissimi in questo momento della stagione, sia per noi sia per dare continuità alla classifica che siamo stati bravi a costruirci fino a oggi. Credo che, pur soffrendo, la vittoria sia meritata: i ragazzi hanno dato il massimo, hanno lottato insieme e sono riusciti a portare a casa un successo fondamentale. Con la vittoria di oggi abbiamo raggiunto quota 42 punti, confermando la categoria. Per noi questa è la notizia principale e più importante, poiché non era affatto scontata. Ora mancano ancora diverse partite e il nostro obiettivo è cercare di fare più punti possibile per restare in zona play-off e allungare la nostra stagione.

La squadra sta bene, i ragazzi sono cresciuti molto e hanno acquisito maturità; abbiamo tutto per provare a raggiungere questo traguardo. Sarà difficile e ci sarà da lottare, ma siamo pronti per affrontare al meglio queste ultime otto partite. Il Pontedera si trova in una brutta posizione di classifica, ma è una squadra viva. Analizzando le loro prestazioni prima di venire a giocare qui, avevamo visto una squadra che, nonostante la classifica deficitaria, aveva messo in difficoltà qualunque avversaria. Anche l’Ascoli due settimane fa ha sofferto qui. Noi oggi abbiamo fatto una partita da squadra matura e siamo riusciti a vincere, ma ripeto che ho visto un’avversaria ancora in forze, con tutte le carte in regola per giocarsi fino in fondo il mantenimento della categoria”.