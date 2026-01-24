NEXT GEN | Arezzo-Juventus, Brambilla: “Sarà una partita tosta. Su Gunduz…”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato della prossima gara che i suoi calciatori dovranno affrontare contro l’Arezzo, gara prevista domani alle ore 12:30 in Toscana. Queste le sue dichiarazioni riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:
IL MOMENTO DELLA SQUADRA E I MARGINI DI MIGLIORAMENTO
«Arriviamo da tre vittorie consecutive, di conseguenza è normale che siamo in un momento buono. Quest’anno non abbiamo mai ottenuto tre successi di fila, quindi, come dico sempre, le vittorie portano fiducia, portano autostima e penso che si veda in campo. Poi, detto questo, noi abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Non siamo assolutamente arrivati al nostro apice; sappiamo, però, che possiamo alzare il livello del nostro gioco, alzare il livello della prestazione. Penso che i margini di miglioramento ci siano tutti, stiamo lavorando bene e spero che poi si vedano i frutti di questo lavoro nel prosieguo del campionato».
LA SFIDA CONTRO L’AREZZO
«Giocheremo contro la squadra che è prima in classifica, che ha il migliore attacco e la seconda migliore difesa. Hanno giocatori forti, giocatori di categoria che stanno facendo la differenza. Sarà una partita tosta, difficile, dove dovremo sempre alzare il livello: il discorso è sempre quello. Abbiamo tutte le carte in regola per cercare di giocarcela, per fare la nostra partita; poi, è normale che contro queste squadre di questo tipo devi giocare la gara perfetta se vuoi portare a casa il risultato. Siamo consapevoli di ciò, ma anche fiduciosi di poter disputare il nostro match».
IL PROFILO DI TEOMAN GUNDUZ
«È un giocatore che quest’anno con la Triestina ha fatto molto bene, può offrire il suo contributo sotto tanti punti di vista. Pur giocando nel Girone A, sicuramente conosce questo campionato e ha tutte le caratteristiche che servono a noi: ha forza esplosiva, è tecnico, calcia. In sintesi: è un giocatore bravo. Poi, sicuramente, avrà bisogno di tempo per inserirsi, avrà bisogno di tempo per capire dove è arrivato, per conoscere i compagni, però contiamo molto sulle sue qualità».