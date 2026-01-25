JuveNews.eu
Pubblicità

NEXT GEN | Arezzo-Juve, i convocati di Brambilla

Lorenzo Focolari – 25 Gennaio, 09:54

Massimo Brambilla

La nota ufficiale con cui il club bianconero ha reso noto l'elenco dei convocati scelti da mister Brambilla per Arezzo-Juventus Next Gen

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati scelti da mister Brambilla per la gara della Juventus Next Gen contro l’Arezzo. Questo il comunicato del club bianconero:

Oggi, domenica 25 gennaio 2026, la Juventus Next Gen sfida in trasferta la capolista Arezzo in occasione della giornata numero 23 del Girone B di Serie C: appuntamento fissato alle ore 12:30.

Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Massimo Brambilla per la sfida contro la formazione toscana.

SERIE C | AREZZO-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI

1 Scaglia S.

3 Gil Puche

4 Pedro Felipe

7 Puczka

8 Owusu

9 Deme

10 Anghelè

11 Amaradio

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

18 Brugarello

21 Gunduz

23 Scaglia F.

26 Pagnucco

28 Bruno

29 Fuscaldo

30 Mazur

31 Martinez Crous

33 Perotti

41 Cudrig

90 Okoro”.