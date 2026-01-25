NEXT GEN | Arezzo-Juve, i convocati di Brambilla

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati scelti da mister Brambilla per la gara della Juventus Next Gen contro l’Arezzo. Questo il comunicato del club bianconero:
“Oggi, domenica 25 gennaio 2026, la Juventus Next Gen sfida in trasferta la capolista Arezzo in occasione della giornata numero 23 del Girone B di Serie C: appuntamento fissato alle ore 12:30.
Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Massimo Brambilla per la sfida contro la formazione toscana.
SERIE C | AREZZO-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI
1 Scaglia S.
3 Gil Puche
4 Pedro Felipe
7 Puczka
8 Owusu
9 Deme
10 Anghelè
11 Amaradio
15 Savio
16 Faticanti
17 Guerra
18 Brugarello
21 Gunduz
23 Scaglia F.
26 Pagnucco
28 Bruno
29 Fuscaldo
30 Mazur
31 Martinez Crous
33 Perotti
41 Cudrig
90 Okoro”.