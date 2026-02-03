NEXT GEN| Alvin Okoro lascia la Juventus

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Alvin Okoro lascia la Next Gen per tornare al Venezia. Di seguito il comunicato del club:
“La Juventus Next Gen saluta Alvin Okoro.
L’attaccante classe 2005, dopo aver vestito la maglia bianconera in prestito per sei mesi, torna al Venezia.
Si chiude, dunque, la sua avventura alla Next Gen con la quale ha totalizzato 18 presenze – tra campionato e coppa nazionale di categoria – totalizzando due reti.
Durante il suo periodo in bianconero, Okoro è stato convocato anche dall’Italia Under 20 in occasione del Mondiale di categoria in Cile.
Buona fortuna per il futuro, Alvin!”