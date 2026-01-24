NEXT GEN| Alessio Vacca in prestito al Dolomiti Bellunesi

È ufficiale la cessione in prestito di Vacca, leggiamo il comunicato della Juventus.

La Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito di Alessio Vacca. Di seguito il comunicato del club bianconero:

“La stagione 2025/2026 di Alessio Vacca proseguirà in Serie C, ma nel Girone A: è ufficiale, infatti, il suo passaggio in prestito al Dolomiti Bellunesi.

A Torino dall’età di quattordici anni, Vacca ha collezionato quasi 60 presenze con la Primavera bianconera – mettendo a segno 24 reti e 9 assist –, prima del suo passaggio in Next Gen, tra i professionisti. Quindici le gare giocate, tra tutte le competizioni, con la squadra allenata da Massimo Brambilla, arricchite da una rete – arrivata nella prima giornata di campionato e al suo esordio nel professionismo – e un assist.

Ora, ad attenderlo, una nuova e stimolante sfida.

Buona fortuna, Alessio!”