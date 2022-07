Neuer elogia De Ligt: “Guiderà la difesa senza problemi, si integrerà subito”

I bianconeri stanno muovendosi sul campo ma anche fuor i, con la dirigenza che sta spingendo per cercare di dare al più presto al tecnico livornese i nuovi giocatori e i rinforzi di cui ha bisogno. Se a Torino sono già arrivati Pogba e Di Maria , entrambi a parametro zero, e Cambiaso , girato in prestito al Bologna, i bianconeri hanno perso alcuni giocatori per la scadenza dei loro contratti e per la volontà di cambiare aria. Tra questi spicca il nome di Matthijs De Ligt , venduto per 80 milioni di euro al Bayern Monaco.

Un grande acquisto per i bavaresi, e un'importante perdita per la Juventus, commentata così dal portiere dei tedeschi Manuel Neuer, che ha parlato intervistato dai microfoni della Bild del giocatore olandese: "È davvero uno che può guidare la difesa, uno che ha carisma, è un grande difensore. Dalla mia sensazione, per come l'ho visto ultimamente, è molto vicino al calcio tedesco. Non credo che avrà bisogno di molto tempo per integrarsi. Porta semplicemente con sé qualità e valori. Le cose sono sempre andate bene per noi con i giocatori olandesi, ho giocato con alcuni di loro. È importante mostrare leadership in difesa, anche in termini di linguaggio del corpo, ed è quello che ha fatto molto David Alaba. Fondamentalmente, come portiere, sei grato quando hai giocatori che possono guidare da dietro".