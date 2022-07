Mercato Juve, Agnelli fa piazza pulita: dopo De Ligt, altri 8 a rischio addio

Alla fine, come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, Matthijs de Ligt ha salutato la Juve . Una cessione importante, che ha iniziato a concretizzarsi sul serio fin da quando l'olandese ha rifiutato la proposta di rinnovo fattagli dal club bianconero ad inizio estate.

Il resto lo ha fatto il Bayern Monaco , che è entrato a gamba tesa all'improvviso. Il club tedesco ha rapidamente convinto De Ligt , trovando l'accordo totale col giocatore. Infine, è arrivata l'intesa definitiva pure con la Juventus , che ha incassato una cifra non indifferente e che risparmierà su un ingaggio pesantissimo. Ma non finisce qua.

Il difensore ex Ajax potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di cessioni che Madama potrebbe mettere in fila da qui al termine del mercato estivo. La Juventus infatti vorrebbe sfoltire ulteriormente la propria rosa, abbassando ancora il monte ingaggi e - perché no - incassando altri soldi, utili per completare il calciomercato in entrata. I giocatori bianconeri che rischierebbero la cessione sarebbero ben 8, senza escludere anche qualche possibile sorpresa. Senza perdere altro tempo quindi, partiamo subito con la carrellata di tutti i nomi ancora in bilico <<<