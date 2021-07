Nedved risponde ad un tifoso: “Ronaldo? Arriva arriva…”

Il vicepresidente bianconero presente al J Medical

Oggi è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus , la prima dell'Allegri bis. I calciatori bianconeri si sono recati questa mattina al J Medical per le visite mediche di rito, e nel pomeriggio di sposteranno nel vicino centro di allenamento alla Continassa per iniziare il raduno. Squadra a ranghi ridotti quella bianconera, con ben 16 giocatori che erano impegnati con le rispettive nazionali e che andranno a godersi le vacanze prima di tornare al centro sportivo.

Ad inizio agosto è previsto il rientro di tutti quanti, con gli ultimi a tornare che dovrebbero essere gli eroi della nazionale Italiana Campione d'Europa: Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa saranno gli ultimi a tornare alla Continassa, insieme a Danilo e Alex Sandro, entrambi protagonisti della finale di Copa America persa dal Brasile in finale contro l'Argentina. Un inizio a ranghi ridotti per Allegri, che userà i primi giorni del ritiro per riprendere contatto con le strutture e i giocatori lasciati due anni fa.

Come tutto il popolo bianconero, anche il tecnico toscano aspetta sopratutto il ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino, con il portoghese che si sta godendo le meritate vacanze con la famiglia. Dopo aver vinto il titolo di capocannoniere ad Euro2020, il numero 7 si sta godendo le vacanze con Georgina e i figli, ma alla Continassa c'è già chi invoca il suo nome. Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved, presente al J Medical per le visite di questa mattina, si è fermato a firmare autografi ad alcuni tifosi, e ad uno che gli ha chiesto di Ronaldo, il ceco ha risposto con un secco "Arriva, arriva" che ha creato tanto entusiasmo tra i tifosi presenti. Il numero 7 è pronto a tornare a Torino per quello che potrebbe essere l'ultimo anno, e cercherà in tutti i modi di portare quella Champions che sotto la Mole manca da troppo tempo.