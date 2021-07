Due opzioni per Cristiano Ronaldo: permanenza o cessione al PSG

Due opzioni per Cristiano Ronaldo

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza della Juventus di pochi giorni fa, il nuovo direttore sportivo bianconero, Federico Cherubini, aveva lasciato intendere una permanenza di Cristiano Ronaldo fino alla sua naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2022: "Ronaldo via? Non è arrivato nessun segnale. Non si deve necessariamente parlare di un trasferimento, non c'è stato nessun segnale in questo senso né da parte sua né da parte della Juventus. I numeri non sempre dicono tutto, ma nascondono molte verità. Siamo contentissimi di Cristiano e appena avrà terminato il periodo di meritato riposo si unirà alla squadra che si ritroverà il 14 luglio senza i nazionali". Ad oggi, però, non sembra essere assolutamente così. Il numero sette della Juventus di certo non è contento di come è andata la passata stagione (in cui ha raggiunto una striminzita qualificazione in Champions League) e vorrebbe cambiare aria per firmare il suo ultimo grande contratto da calciatore, ovviamente ad alti livelli.