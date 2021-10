Nedved: “Per il Torino gara dell’anno, per noi una delle tante”

Il Vicepresidente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio del derby della Mole

La Juventus è attesa tra poco dalla sfida nel derby contro il Torino, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo contro i granata per cercare la terza vittoria consecutiva in Serie A, e per cercare di ridurre il distacco dalle prime della classifica. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il Vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN: "Che per il Torino sia la partita dell'anno è normale, aspettano noi per fare una partita bella in campionato. Per noi è una delle tante in tutte quelle che facciamo in campionato. Duelli a centrocampo? Abbiamo pensato che i granata affronteranno la partita come con l'Atalanta. Abbiamo giocatori adatti a questo tipo di gioco e bisogna mettersi alla pari per la corsa e dare qualcosa in più a livello tecnico, quello sempre.