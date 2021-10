Calciomercato Juventus / Voci da urlo: “Tutto vero, nuovi contatti”

L'ultima sessione estiva ne è stata la prova evidente. E' successo di tutto e di più, anche quello che ad inizio mercato sembrava impossibile. E invece i vari Lukaku, Donnarumma, Calhanoglu, Cristiano Ronaldo e addirittura Leo Messi hanno cambiato casacca. Solo per citare i casi più clamorosi.

La Juve ha perso un big assoluto come CR7, ma nel prossimo futuro potrebbe approfittare appunto della "stranezza" del calciomercato per mettere a segno qualche nuovo colpo sensazionale. Le occasioni - anche clamorose - potrebbero infatti essere sempre dietro l'angolo. E, da questo punto di vista, le notizie che stanno circolando nelle ultime ore sono particolarmente interessanti in chiave bianconera <<<