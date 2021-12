Nedved: “Curioso di De Wonter, dobbiamo continuare a migliorare”

Il Vicepresidente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Malmo in programma all'Allianz Stadium di Torino

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro il Malmo, ultima della fase a gironi della Champions League. I bianconeri vorranno continuare la loro corsa in Europa, e lo faranno con un orecchio alla partita del Chelsea, con il quale la Juventus si sta giocando il primo posto del girone.

“Dobbiamo dare continuità alle ultime prestazioni che sono in crescendo, il risultato viene dopo, dobbiamo vederlo dopo. Non credo che abbiamo cambiato modo di giocare, sono cresciuti atleticamente i ragazzi e sono più convinti anche perché i risultati positivi danno autostima e tranquillità. Sono contento per l’esordio di De Winter, e un ragazzo molto tranquillo, lo vedo anche rilassato e sono molto curioso della sua prestazione perché credo possa diventare molto forte. Proverà una grande emozione, ma penso che farà bene”.