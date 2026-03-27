NAZIONALI | Il recap delle partite di ieri dei giocatori juventini

Nelle partite giocate ieri in tutto il mondo, che hanno visto varie nazionali sfidarsi, vediamo insieme i giocatori della Juve impegnati.

Le partite che hanno visto i giocatori bianconeri impegnati sono cinque: Italia-Irlanda del Nord, Turchia-Romania, Slovacchia-Kosovo, Brasile-Francia e Colombia-Croazia. Nelle prossime partite, ci saranno alcuni incroci tra compagni di squadra alla Juventus.

Italia-Irlanda del Nord

A Bergamo, l’Italia supera 2-0 l’Irlanda del Nord e conquista l’accesso alla finale play-off per il Mondiale. Le reti nella ripresa di Tonali e Kean indirizzano una gara inizialmente bloccata, risolta con pazienza e qualità. Tra i bianconeri, Manuel Locatelli parte titolare e resta in campo per 90 minuti, giocando una buona gara. Ha garantito alla sua squadra equilibrio e pulizia nella costruzione, come richiesto da Gattuso. Federico Gatti entra poco dopo l’ora di gioco al posto dell’ammonito Bastoni, per rafforzare la retroguardia. Andrea Cambiaso (neanche convocato) rimane in panchina insieme agli altri indisponibili. Ora gli Azzurri affronteranno in trasferta la Bosnia ed Erzegovina per l’ultimo passo verso la qualificazione.

Turchia-Romania

A Istanbul, la Turchia batte 1-0 la Romania nello spareggio play-off e tiene vivo il sogno Mondiale. Decisiva una gara intensa, risolta di misura ma controllata con personalità nella ripresa. Protagonista assoluto Kenan Yildiz, rimasto in campo per tutta la partita e tra i più brillanti per qualità e intraprendenza. La squadra guidata da Vincenzo Montella volerà ora in trasferta per affrontare il Kosovo nell’atto finale del percorso di qualificazione, con fiducia rinnovata e la consapevolezza di poter contare sul talento del suo giovane numero dieci. La sfida è stata decisa da un gol del terzino Ferdi Kadıoğlu su assist di Arda Guler.

Slovacchia-Kosovo

Spettacolo ed emozioni nella sfida tra Slovacchia e Kosovo, terminata 3-4 in favore degli ospiti. Una partita ricca di ribaltamenti di fronte, decisa dalla maggiore concretezza del Kosovo nei momenti chiave. Non è sceso in campo Edon Zhegrova, rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro, ma ora atteso protagonista nella prossima sfida contro la Turchia e il suo compagno Yildiz. La partita metterà in palio l’accesso al Mondiale. Una vittoria che dà entusiasmo e slancio a una nazionale in crescita, capace di imporsi in trasferta con coraggio.

Brasile-Francia e Colombia-Croazia

Nell’amichevole intercontinentale di Foxborough (comune nel Massachusetts, USA), la Francia supera 2-1 la nazionale di Ancellotti. In evidenza Gleison Bremer, titolare per 90 minuti e autore del gol che accorcia le distanze: la sua prima rete con la Seleção. Presenza anche per Pierre Kalulu, entrato nel recupero per difendere il risultato. Nella notte italiana, a Orlando, la Croazia batte 2-1 la Colombia di Juan Cabal. Il difensore della Juventus resta però in panchina per tutta la gara.