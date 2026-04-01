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Nazionali, il recap dei bianconeri: gioia per Yildiz e tracollo Italia

Riccardo Focolari – 1 Aprile, 12:31

Attraverso un messaggio sul sito ufficiale, la Juve riassume gli esiti delle gare dei vari bianconeri con la maglia delle rispettive Nazionali

Attraverso un messaggio sul sito ufficiale, la Juve riassume gli esiti delle partite dei vari bianconeri con la maglia delle rispettive Nazionali. Di seguito il messaggio: “Ultima giornata di sfide per le Nazionali che hanno visto in campo tanti giocatori juventini. 

Partiamo dalla sconfitta ai calci di rigore dell’Italia in Bosnia, costretta a rinunciare per la terza volta di fila all’accesso ai Mondiali dopo l’1-1 arrivato al termine dei 120 minuti, di una sfida disputata a lungo in dieci uomini dopo l’espulsione sul finire di primo tempo di Alessandro Bastoni.

Vittoria per 1-0 in trasferta per la Turchia di Kenan Yildiz contro il Kosovo di Edon Zhegrova: un successo che vale la qualificazione ai Mondiali di questa estate per la nazionale guidata dal ct Vincenzo Montella, decisiva la rete di Aktürkoğlu a inizio secondo tempo.

Sconfitta invece per il Montenegro Under 21 di Adzic in casa contro i pari età della Polonia nella sfida di qualificazione agli Europei Under 21: il giocatore bianconero resta in campo per 90 minuti, ma non riesce a incidere in un match in cui il Montenegro resta anche in dieci uomini causa espulsione per oltre mezz’ora.

Trenta minuti in campo anche per Filip Kostic nell’amichevole conquistata per 2-1 dalla Serbia contro l’Arabia Saudita, mentre finisce in pareggio 1-1 la sfida tra Olanda ed Ecuador a cui ha preso parte nel finale anche Teun Koopmeiners.

Secondo tempo in campo anche per Francisco Conceiçao, nell’amichevole vinta per 2-0 dal Portogallo contro gli Stati Uniti di Weston McKennie – che parte titolare e viene sostituito dopo 45 minuti come buona parte dei compagni. 

Pareggio senza reti per il Canada contro la Tunisia, mentre vince 3-1 il Brasile con la Croazia (resta in panchina Gleison Bremer). Infine, parte titolare Openda nel pareggio per 1-1 del suo Belgio contro il Messico.”