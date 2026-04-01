Nazionali, il recap dei bianconeri: gioia per Yildiz e tracollo Italia

Attraverso un messaggio sul sito ufficiale, la Juve riassume gli esiti delle partite dei vari bianconeri con la maglia delle rispettive Nazionali. Di seguito il messaggio: “Ultima giornata di sfide per le Nazionali che hanno visto in campo tanti giocatori juventini.
Partiamo dalla sconfitta ai calci di rigore dell’Italia in Bosnia, costretta a rinunciare per la terza volta di fila all’accesso ai Mondiali dopo l’1-1 arrivato al termine dei 120 minuti, di una sfida disputata a lungo in dieci uomini dopo l’espulsione sul finire di primo tempo di Alessandro Bastoni.
Vittoria per 1-0 in trasferta per la Turchia di Kenan Yildiz contro il Kosovo di Edon Zhegrova: un successo che vale la qualificazione ai Mondiali di questa estate per la nazionale guidata dal ct Vincenzo Montella, decisiva la rete di Aktürkoğlu a inizio secondo tempo.
Sconfitta invece per il Montenegro Under 21 di Adzic in casa contro i pari età della Polonia nella sfida di qualificazione agli Europei Under 21: il giocatore bianconero resta in campo per 90 minuti, ma non riesce a incidere in un match in cui il Montenegro resta anche in dieci uomini causa espulsione per oltre mezz’ora.
Trenta minuti in campo anche per Filip Kostic nell’amichevole conquistata per 2-1 dalla Serbia contro l’Arabia Saudita, mentre finisce in pareggio 1-1 la sfida tra Olanda ed Ecuador a cui ha preso parte nel finale anche Teun Koopmeiners.
Secondo tempo in campo anche per Francisco Conceiçao, nell’amichevole vinta per 2-0 dal Portogallo contro gli Stati Uniti di Weston McKennie – che parte titolare e viene sostituito dopo 45 minuti come buona parte dei compagni.
Pareggio senza reti per il Canada contro la Tunisia, mentre vince 3-1 il Brasile con la Croazia (resta in panchina Gleison Bremer). Infine, parte titolare Openda nel pareggio per 1-1 del suo Belgio contro il Messico.”