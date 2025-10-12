Nazionali, il punto della Juve sui giocatori impegnati: doppietta di Yildiz

Il consueto resoconto dei risultati delle nazionali dei giocatori della Juve impegnati nella sosta. Il comunicato del club

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, compie il consueto resoconto sui giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Ecco il comunicato del club “Tante partite e diversi giocatori bianconeri impegnati nelle scorse ore con le rispettive Nazionali: andiamo a scoprire insieme come sono andate le cose nei match di qualificazioni ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti.

DUE GOL PER YILDIZ CON LA TURCHIA, VINCE L’ITALIA IN ESTONIA

Il protagonista a tinte bianconere della serata di gara con le selezioni nazionali è sicuramente Kenan Yildiz, che nel match dominato dalla Turchia in trasferta contro la Bulgaria trova nel giro di pochi minuti due volte la via del gol: prima riceve al centro dall’area e trova tempo e modo per girarsi e piazzare la palla alla sinistra dell’estremo difensore bulgaro, poi partendo da sinistra dribbla con semplicità un paio d’avversari e a giro colpisce sempre nello stesso angolo con una conclusione imparabile.

Alla fine la Turchia passa per 1-6 in Bulgaria, con Yildiz che firma così la prima doppietta in carriera in Nazionale.

Successo esterno anche per l’Italia del ct Gattuso che batte 3-1 a domicilio l’Estonia e mantiene il secondo posto del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026: spazio nella ripresa nell’ultima mezz’ora per Andrea Cambiaso, entrato al posto di Orsolini per dare vivacità e qualità sulla fascia in fase offensiva.

SUCCESSO PER IL PORTOGALLO, SERBIA KO CON L’ALBANIA

Resta in panchina Francisco Conceicao nel match vinto per 1-0 in casa dal Portogallo contro l’Irlanda: una partita più complicata del previsto per i padroni di casa, con Cristiano Ronaldo che sbaglia anche un calcio di rigore prima che la squadra lusitana trovi la rete della vittoria al 91’ grazie a un colpo di testa di Ruben Neves – amico fraterno di Diogo Jota e il giocatore che ha scelto di ereditare e indossare la sua maglia numero 21, in una serata piena di emozioni e ricordi per i portoghesi.

Sconfitta pesante per la Serbia di Dusan Vlahovic e Filip Kostic, che perde in casa il delicato derby balcanico contro l’Albania per 0-1, scivolando così al terzo posto nel gruppo K: 90 minuti in campo nel match per entrambi i giocatori bianconeri”.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE DI DOMENICA 12 OTTOBRE

Ore 18:00 | Olanda-Finlandia – Qualificazioni Mondiali 2026″