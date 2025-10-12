Nazionali, il punto della Juve sui giocatori impegnati: doppietta di Yildiz

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, compie il consueto resoconto sui giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Ecco il comunicato del club “Tante partite e diversi giocatori bianconeri impegnati nelle scorse ore con le rispettive Nazionali: andiamo a scoprire insieme come sono andate le cose nei match di qualificazioni ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti.
DUE GOL PER YILDIZ CON LA TURCHIA, VINCE L’ITALIA IN ESTONIA
Il protagonista a tinte bianconere della serata di gara con le selezioni nazionali è sicuramente Kenan Yildiz, che nel match dominato dalla Turchia in trasferta contro la Bulgaria trova nel giro di pochi minuti due volte la via del gol: prima riceve al centro dall’area e trova tempo e modo per girarsi e piazzare la palla alla sinistra dell’estremo difensore bulgaro, poi partendo da sinistra dribbla con semplicità un paio d’avversari e a giro colpisce sempre nello stesso angolo con una conclusione imparabile.
Alla fine la Turchia passa per 1-6 in Bulgaria, con Yildiz che firma così la prima doppietta in carriera in Nazionale.
Successo esterno anche per l’Italia del ct Gattuso che batte 3-1 a domicilio l’Estonia e mantiene il secondo posto del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026: spazio nella ripresa nell’ultima mezz’ora per Andrea Cambiaso, entrato al posto di Orsolini per dare vivacità e qualità sulla fascia in fase offensiva.
SUCCESSO PER IL PORTOGALLO, SERBIA KO CON L’ALBANIA
Resta in panchina Francisco Conceicao nel match vinto per 1-0 in casa dal Portogallo contro l’Irlanda: una partita più complicata del previsto per i padroni di casa, con Cristiano Ronaldo che sbaglia anche un calcio di rigore prima che la squadra lusitana trovi la rete della vittoria al 91’ grazie a un colpo di testa di Ruben Neves – amico fraterno di Diogo Jota e il giocatore che ha scelto di ereditare e indossare la sua maglia numero 21, in una serata piena di emozioni e ricordi per i portoghesi.
Sconfitta pesante per la Serbia di Dusan Vlahovic e Filip Kostic, che perde in casa il delicato derby balcanico contro l’Albania per 0-1, scivolando così al terzo posto nel gruppo K: 90 minuti in campo nel match per entrambi i giocatori bianconeri”.
IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE DI DOMENICA 12 OTTOBRE
Ore 18:00 | Olanda-Finlandia – Qualificazioni Mondiali 2026″