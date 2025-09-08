Nazionali | I giocatori della Juve in campo stasera

Proseguono le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Nella giornata odierna, lunedì 8 ottobre 2025, impegnate in serata sia l’Italia di Cambiaso, Gatti e Locatelli sia il Montenegro di Adzic. Gli azzurri sfideranno Israele in Ungheria, in Croazia invece l’impegno della selezione di Vasilije Adzic.