Nazionali | I giocatori della Juve in campo stasera
Home > Juve News

Nazionali | I giocatori della Juve in campo stasera

Stefania Palminteri
8 Settembre, 18:30
Proseguono le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ecco quali giocatori della Juve scenderanno in campo

Proseguono le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Nella giornata odierna, lunedì 8 ottobre 2025, impegnate in serata sia l’Italia di Cambiaso, Gatti e Locatelli sia il Montenegro di Adzic. Gli azzurri sfideranno Israele in Ungheria, in Croazia invece l’impegno della selezione di Vasilije Adzic.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE DI LUNEDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 20:45 | Croazia-Montenegro – Qualificazioni Mondiali 2026

Ore 20:45 | Israele-Italia – Qualificazioni Mondiali 2026

