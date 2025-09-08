Nazionali | I giocatori della Juve in campo stasera

Proseguono le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Nella giornata odierna, lunedì 8 ottobre 2025, impegnate in serata sia l’Italia di Cambiaso, Gatti e Locatelli sia il Montenegro di Adzic. Gli azzurri sfideranno Israele in Ungheria, in Croazia invece l’impegno della selezione di Vasilije Adzic.
IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE DI LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
Ore 20:45 | Croazia-Montenegro – Qualificazioni Mondiali 2026
Ore 20:45 | Israele-Italia – Qualificazioni Mondiali 2026