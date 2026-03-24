Nazionale, Tardelli su Chiesa: “Non tutti hanno la stessa testa”

Marco Tardelli, direttamente dagli studi di Rai Sport, ha parlato della vicenda Chiesa e della motivazione per cui è tornato a casa

Intervenuto a Rai Sport, l’ex bianconero Marco Tardelli ha parlato del forfait di Federico Chiesa, tornato a Liverpool dopo aver risposto alla convocazione in Nazionale di Gattuso. Di seguito le sue parole: “Non è questione fisica, secondo me non è una questione mentale, lui ha sentito troppa pressione su se stesso e non ce l’ha fatta e è tornato.

L’assenza prolungata, ormai da Euro 2024, aveva creato troppe aspettative. Lui non era in grado di gestire tutta questa pressione e secondo me non ce l’ha fatta. Non tutti hanno la stessa testa.”