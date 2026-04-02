Nazionale, Tacchinardi: “Avevo previsto il tracollo. Ecco chi serve”

Ai microfoni di SportMediaset, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato della disfatta degli Azzurri e delle possibili riforme

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ai microfoni di SportMediaset analizzando la sconfitta dell’Italia e la mancata qualificazione al Mondiale. Ecco le dichiarazioni dell’ex bianconero: “Sono davvero dispiaciuto per Gigi Buffon e Rino Gattuso. Sul campo hanno dato l’anima.

Tuttavia, credo che sia arrivato il momento di cambiare. Bisogna rispettare il tifoso italiano. I dati e i numeri sono sotto gli occhi di tutti. È il terzo Mondiale a cui non riusciamo a qualificarsi e credo sia una follia. Le dimissioni sono un atto dovuto. Ripartirei dagli ex giocatori che con fatica e tempo dovranno cercare di migliorare il nostro calcio.

Gente che è amata e che, soprattutto, ama il calcio e la Nazionale. Roberto Baggio, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Francesco Totti. Dico quattro nomi importanti e carismatici che possono, con delle riforme, cambiare qualcosa perchè così non si può andare avanti. Tempo fa avevo detto che gli Azzurri stavano andando nel baratro e ci siamo finita davvero.”