Nazionale, Sara Gama: “Sfida a lungo termine. Il livello si è alzato”

L'ex centrale della Juve Women e ora capo delegazione della nazionale femminile ha parlato dello sviluppo del movimento

Il capo delegazione della nazionale femminile italiana Sara Gama, nonché ex difensore della Juve Women, che ha partecipato alla presentazione della terza edizione di Women4Football, ha commentato in generale il movimento femminile. Di seguito le sue parole.

“C’è ancora un lungo lavoro da fare sulla base, i nostri numeri sono ancora limitati, e se vogliamo far crescere l’Elite, che comunque continua il suo percorso, dobbiamo aumentare quello che sta sotto. Bisogna lavorare sul territorio: è una sfida a lungo termine, non una cosa che si fa in due giorni, ma qualcosa su cui va messo il focus.

Le calciatrici che vanno all’estero? Le ragazze vengono ricercate all’estero è perché il livello si è alzato. Siamo pronte per andare in certi campionati ma non competiamo ancora a livello di investimenti con certi tornei, questo non va negato. Però sono esperienze, quelle delle ragazze, che arricchiscono poi la Nazionale, anche se l’Italia perde delle delle protagoniste. Questo dispiace, ma fa parte del percorso.”