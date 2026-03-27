Nazionale, Pjanic sicuro: “Attenta Italia. La Bosnia sarà infuocata”

Nella serata di ieri, la Nazionale di Rino Gattuso ha battuto per 2-0 l’Irlanda del Nord, conquistando la finale dei playoff contro la Bosnia. A pochi giorni dalla sfida decisiva, Miralem Pjanić -ex giocatore della Juve– intervenuto a Sky Calcio Unplugged, ha avvertito l’Italia della pericolosità della sfida. Di seguito le sue parole.
“Mi piace ciò che sta facendo la mia Bosnia, sono sincero. Vedo i giocatori piuttosto motivati, niente e nessuno gli incuterà paura. A Zenica sarà una bolgia, ci sarà un’atmosfera che non ho vissuto nemmeno io da giocatore. C’è tanto entusiasmo, sono sicuro che il Paese si fermerà. Sarà una partita molto dura.”