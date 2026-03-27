Nazionale, Pjanic sicuro: “Attenta Italia. La Bosnia sarà infuocata”

Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, l'ex giocatore della Juve ha parlato dell'atmosfera che ci sarà in Bosnia per la finale

Nella serata di ieri, la Nazionale di Rino Gattuso ha battuto per 2-0 l’Irlanda del Nord, conquistando la finale dei playoff contro la Bosnia. A pochi giorni dalla sfida decisiva, Miralem Pjanić -ex giocatore della Juve– intervenuto a Sky Calcio Unplugged, ha avvertito l’Italia della pericolosità della sfida. Di seguito le sue parole.

“Mi piace ciò che sta facendo la mia Bosnia, sono sincero. Vedo i giocatori piuttosto motivati, niente e nessuno gli incuterà paura. A Zenica sarà una bolgia, ci sarà un’atmosfera che non ho vissuto nemmeno io da giocatore. C’è tanto entusiasmo, sono sicuro che il Paese si fermerà. Sarà una partita molto dura.”