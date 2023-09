Sarà una Nazionale ‘Loca’: Spalletti sceglie Manuel per il centrocampo

Su Locatelli ha detto: "Di registi in squadra ne abbiamo, uno è il regista della Juventus. Poi ci sono anche altri calciatori senza fare nomi... ma Cristante lo sta facendo in maniera splendida e ha quella fisicità che ti può aiutare in una parte della partita e potrà aiutare di più i suoi compagni di reparto. Ci saranno momenti in cui la squadra deve difendere come si vede nelle più grandi squadre e in questi momenti qui si va ad avere uno schema diverso." Tra i nuovi convocati c'è proprio lui: Manuel Locatelli a cui Spalletti decide di affidare il centrocampo. Tra i grandi esclusi di questa tornata di convocazioni, Leonardo Bonucci.