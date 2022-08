Italia U19, convocati Turco, Hasa, Maressa e Dellavalle

L'Italia U19 il 10 agosto affronterà l'Albania in una gara amichevole. Il CT Alberto Bollini ha diramato la lista dei convocati: presenti diversi calciatori della Juventus, ben quattro, ovvero Hasa, Turco, Maressa e Dellavalle. Ecco il comunicato della FIGC: "Ci eravamo lasciati un mese e mezzo fa in Slovacchia, all’avvincente cavalcata nell’Europeo interrotta dall’Inghilterra in semifinale ma valsa comunque il pass per il Mondiale Under 20 in programma il prossimo maggio in Indonesia. La nuova Nazionale Under 19 riparte con Alberto Bollini in panchina al posto di Carmine Nunziata, passato in Under 20 per guidare i ragazzi con cui ha centrato la qualificazione al Mondiale, e con un gruppo quasi tutto rinnovato. Tra i 26 calciatori convocati per la prima amichevole stagionale, che mercoledì 10 agosto (ore 18.30) vedrà l’Italia affrontare al Centro Tecnico Federale di Coverciano i pari età dell’Albania, solo 6 (Missori, Stivanello, Hasa, Kumi, Maressa e Mancini) hanno infatti già militato nell’Under 19 e l’unico reduce dell’Europeo in Slovacchia è il difensore del Bologna Riccardo Stivanello.