Il 26 marzo è una data che tutti i tifosi dell’Italia aspettano. La speranza è che anche il 31 marzo 2026 possa essere altrettanto fondamentale. Il primo turno a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e poi, in caso di vittoria, lo scontro diretto con la vincente di Bosnia-Galles.

Il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso è da tempo al lavoro per la scelta dei giocatori che faranno parte della spedizione azzurra e in queste ore ha inviato le pre-convocazioni a molti ragazzi. Nella lista ci sono varie sorprese. Il primo è Marco Verratti, praticamente certo dell’essere nella lista dei convocati finale, come alternativa a Locatelli.

A seguire c’è Federico Chiesa. L’esterno d’attacco ex Juve, pur non avendo minuti importanti nelle gambe, si è reso disponibile e -al momento- si va più verso il sì. Infine, come giusto che sia, il CT ha preso in considerazione Marco Palestra, che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista al Cagliari.