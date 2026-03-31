Nazionale, i convocati di Gattuso: c’è Cambiaso!

Questa sera un Paese intero scenderà in campo a Zenica, in Bosnia, con la speranza di strappare -dopo 12 lunghi anni- la qualificazione al prossimo Mondiale. Per la finale playoff di stasera, ecco i convocati del CT dell’Italia Gennaro Gattuso.
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini.
Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
Attaccanti: Retegui, Raspadori, Kean, Esposito, Politano.