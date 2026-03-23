Nazionale, Gattuso in conferenza: “Vi spiego le mie scelte”

A tre giorni dalla sfida cruciale contro l'Irlanda del Nord, il CT dell'Italia Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa

Nella sera di giovedì, l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo: la vincente andrà in finale affrontando una tra Galles e Bosnia. per In conferenza stampa, il CT Gennaro Gattuso ha presentato questa importante sfida. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo saper annusare il pericolo. I nostri avversari non avranno grandissima qualità, ma corrono molto, hanno cuore e vanno facilmente in verticale. Sui calci piazzati fanno paura: la parola chiave è attenzione. Non possiamo rischiare chi non sta bene e poi doverlo cambiare dopo cinque minuti.

Lo staff gestirà tutti al meglio. Sandro Tonali farà un lavoro a basso carico, spero di averlo già domani. Gianluca Mancini ha solo un affaticamento, Riccardo Calafiori ha sentito un leggero dolore ma nulla di grave. Federico Chiesa è arrivato ma aveva qualche problema e abbiamo deciso insieme che fosse inutile restare.

Vedo grande attaccamento: i ragazzi vogliono esserci a tutti i costi. Bisogna dare leggerezza. Penso alla partita con la Norvegia: buon primo tempo, poi alla prima difficoltà ci siamo sciolti. Dobbiamo evitare che accada di nuovo e saper reagire agli episodi.

Faccio i complimenti ad Alessandro Bastoni per la professionalità: è a Coverciano da ieri e lavora per esserci. Non mi sono presentato agli incontri con lavagnette: voglio creare un gruppo e ci sto riuscendo. Tutti dimostrano attaccamento. Anche a costo di rinunciare a giocatori che stanno facendo bene come Nicolò Zaniolo, Federico Bernardeschi e Nicolò Fagioli.

Speravo di arrivare con meno assenti? No, penso solo a giocare. Niente alibi: testa a giovedì. Alla 30ª giornata è normale avere infortuni, capita a tutti. Abbiamo lavorato bene: ora conta solo la partita.”