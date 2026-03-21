Nazionale, Calafiori: “Siamo carichi. Sappiamo che…”

L'ex difensore del Bologna, ora all'Arsenal, ha parlato dell'imminente sfida contro l'Irlanda del Nord, in programma a Bergamo

Intervistato da Sportweek, Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della Nazionale azzurra, ha parlato dell’imminente match playoff di qualificazione al Mondiale, contro l’Irlanda del Nord. Di seguito le sue parole: “Siamo carichi e c’è un’immensa voglia di andare al Mondiale.

Non vedo l’ora di arrivare a Coverciano per passare tanto tempo con i compagni. La nostra storia ci insegna che, se riusciamo a fare gruppo, ce la giochiamo con chiunque. Anche in America: se ci arrivassimo, potrebbe succedere di tutto. Se giochiamo come sappiamo fare, andiamo al Mondiale.

Sulla carta siamo superiori, bisogna soltanto credere nei nostri mezzi. In giro c’è un po’ di negatività, ma sono certo che Nazionale e tifosi remeranno nella stessa direzione. L’obiettivo è ancora alla nostra portata, dobbiamo restare compatti.”