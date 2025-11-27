Nazionale, Buffon: "Follia contestare a metà partita. Al Mondiale..."

L'ex portiere bianconero Gigi Buffon, ora capo delegazione dell'Italia, è tornato a parlare della contestazione di San Siro

Intervenuto a Dazn, Gigi Buffon, leggenda della Juve e attualmente capo delegazione della Nazionale, torna sulla contestazione alla squadra di Gattuso avvenuta durante il match di qualificazione ai mondiali perso malamente a San Siro contro la Norvegia.

“Non ho mai visto una Nazionale al 55′ incominciare a essere insultata e contestata. È un qualcosa che non ho mai visto, mi sono vergognato perché puoi fischiarla al 90′ ma non a metà partita. Non c’è mai qualcosa di costruttivo e che dia fiducia verso quello che è un obiettivo importante come quello del Mondiale.

Sembra ci si diverta a punzecchiare sempre e a creare zizzania e disturbo. Questa è una cosa che mi fa male perché l’Italia non merita questo. Una Nazionale, anche se dovesse arrivare al Mondiale, viene contaminata da una cosa come questa. Tutti vogliamo rivivere certe emozioni, prima però dobbiamo predisporci a viverle.”