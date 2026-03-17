Nazionale, Abodi: “Club responsabili del crollo”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato della situazione della Nazionale, che il 26 marzo giocherà i playoff

Sulle colonne de La Stampa, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato anche della Nazionale azzurra che, tra pochi giorni, si giocherà ai playoff la qualificazione al Mondiale. Di seguito le sue parole: “Nello sport esistono cicli, anche se nel calcio dura da troppo tempo. Probabilmente c’è un problema di visione, di scelte.

C’è piena consapevolezza dell’importanza del momento. Gli ostacoli sono avversari che hanno i nostri stessi obiettivi, ma confido nella capacità motivazionale del CT. Spesso, però, il problema sono i club. Le società non comprendono che una Nazionale forte valorizza anche i calciatori e il patrimonio delle società. E che per quanto il campionato sia importante, la Nazionale dovrebbe avere la priorità. Solo così si possono raggiungere gli obiettivi.”