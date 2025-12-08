Napoli-Juventus, Spalletti a Rai Sport: "Ecco in cosa dobbiamo migliorare. Su Yildiz..."

Le dichiarazioni rilasciate da mister Spalletti ai microfoni di Rai Sport dopo la partita persa contro il Napoli

Mister Spalletti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della gara persa dalla sua Juventus contro il Napoli. Di seguito le parole dell’allenatore bianconero:

“Quanto pesa questa sconfitta? Quanto pesa non lo so, dipenderà da quello che dirà il futuro. So che questa gara qui poteva darci molto e ora questo molto dobbiamo andare a raccoglierlo nelle partite seguenti perché siamo stati sotto il nostro livello massimo e quindi si farà un’analisi corretta e si va a cercare di migliorare fin da subito. La prima cosa da migliorare? In base alla partita di stasera ce ne sono diverse, potrebbe essere quella di come si fa a circolare la palla perché l’abbiamo fatta circolare lentamente e male.

Perché ho scelto di iniziare con Yildiz come riferimento offensivo e se ne sono ancora convinto? Non ha funzionato per cui avete ragione voi a farmi questa domanda qui, per quello che sono i miei pensieri è che non ha funzionato perché non siamo andati a farlo fino in fondo quello che era il comportamento che dovevamo avere. Per cui mi rimane ugualmente il dubbio che si possa fare. Però è chiaro che poi ha evidenziato che non abbiamo raccolto quello che volevamo.

Se c’è un Yildiz dipendenza da risolvere? Secondo me no, Yildiz fa bene tante cose, come gli altri ha sbagliato anche lui dei palloni facili stasera per cui bisogna alzare il livello complessivo di squadra. Yildiz-dipendente è una cosa che piace un po’ fare al mondo giornalistico, al mondo professionistico di squadra e di club, essere dipendente di un solo calciatore se poi quello lì ti viene a mancare, va un po’ rifiutato anche se poi fosse vera”.

Che sensazioni mi ha dato questa serata e cosa mi lascia? Sono sensazioni sempre belle, sono sensazioni belle anche vedere quei 2.500 sportivi che ci hanno seguito qui, che ci hanno sostenuto perché poi io devo andare a rendere conto anche a questo e naturalmente qui ho tanti amici come poi quando andrò via da Torino mi rimarranno tanti amici a Torino”.